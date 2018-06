Matteo Margheritini nei cuori, scatta il Torneo Marghe All Star: la finalissima sarà in Piazza Saffi

Lunedì avrà inizio la nona edizione del torneo di 5vs5 “Marghe All Star”, in memoria di Matteo Margheritini, ormai appuntamento fisso dell’estate cestistica forlivese, da quest’anno con il patrocinio del Comune di Forlì. Come ogni anno il fine è nobile: l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza. Dodici le squadre che parteciperanno, suddivise in tre gironi da quattro squadre, tre partite al giorno a partire dalle 19.15, tanti i giocatori coinvolti, dalle minors ai campionati di primo livello, solo per citarne alcuni Simone Pierich, Matteo Frassineti, Marco Carraretto, Darryl Jackson e tanti altri. La fase a gironi si svolgerà interamente al Polisportivo Cimatti di Roncadello che, anche quest’anno, ha contribuito in maniera sostanziale alla realizzazione dell’evento.

Tante le novità di questa edizione, una su tutte lo svolgimento della finale in Piazza Saffi, mercoledì 11 luglio in occasione dei “Mercoledì del cuore” e parallelamente alle iniziative legate ai “Mercoledì dello Sport”. La finale si disputerà a partire dalle 21, prima tanti saranno gli eventi a contorno: dalla gara del tiro da tre, una partita dimostrativa “in carrozzina”, l’All Star Game tra due rappresentative di giovani locali e tante sorprese per i più piccoli, fino alla sfida tra le due contendenti al titolo, per l’occasione sostenute una da At.EdD.2 di Davide Bellini e una da "Anima Sport Management".

Fondamentale per la realizzazione dell’evento in piazza è sicuramente stato il Comune di Forlì, nella figura del suo assessore allo Sport Sara Samorì, la quale fin da subito ha appoggiato con grande entusiasmo l’iniziativa, patrocinando per la prima volta il torneo. Mai come quest’anno si è cercato di aumentare la visibilità e l’appetibilità del torneo, anche in ottica della prossima edizione che si presenterà in occasione del decennale, con l’auspicio di poter spostare il torneo interamente nel centro città.