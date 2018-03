Pallanuoto, sfida tra 13 classi del Saffi-Alberti: trionfa la 2°C

Si è svolta presso la piscina comunale di Forlì la seconda edizione del Torneo d’Istituto di Pallanuoto riservato alle classi 1-2-3 del Istituto Tecnico Saffi-Alberti di Forlì. Gli 80 alunni partecipanti suddivisi in 4 gironi in rappresentanza di 13 classi, si sono contesi il titolo di Campione d’Istituto 2018 nella difficile disciplina della pallanuoto, dove oltre alle capacità balistiche nel tiro e la tattica di gioco, occorrono anche le qualità del nuotatore, cioè tecnica, velocità e resistenza. Il torneo di pallanuoto organizzato dai docenti di Scienze Motorie della scuola in collaborazione con istruttori e dirigenti della società Piscinae s.s.d. di Forlì, rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello di tutta l’attività didattico-sportiva dell’Istituto.

Infatti al Progetto Nuoto articolato in due periodi iniziati a novembre e terminati a febbraio, hanno aderito 600 alunni che si sono cimentati in tre diverse attività del nuoto: l’acquagyn, il nuoto e la pallanuoto per un totale di 175 lezioni. Per la cronaca la finale del torneo che ha visto affrontarsi 2 classi dell’indirizzo biologico, è stata vinta dagli scatenati alunni della 2C in una tiratissima finale con la 3A. Questi i nomi dei nuovi campioni di pallanuoto edizione 2018: Morgan Capriglione, Andrea Lotti, Riccardo Mazzotti, Federico Biondi, Riccardo Ranzi e Alessandro Balzani.