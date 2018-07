Torneo piccoli calciatori, tanti giovani talenti in campo per beneficenza

Alla Polisportiva Panighina di Bertinoro si sta disputando un torneo di Calcio a 5 dove partecipano circa 300 ragazzi divisi in sei categorie, dai 2003 ai 2008. Il torneo nasce tre anni fa con l’incontro tra Ricci Roberto, l’organizzatore del Torneo, Massimiliano Santandrea, presidente della Polisportiva, Polidori Chiara, gestore del bar della Polisportiva, avvalendosi anche della collaborazione di Zannoni Christian, con lo scopo di creare un evento per far divertire i ragazzi e le loro famiglie e passare serate di sano sport e divertimento uniti con uno scopo molto importante: donare una parte del ricavato in beneficenza.

Nelle scorse edizioni sono stati aiutati un ragazzo che aveva perso la madre e l’associazione Emmanuel, che si occupa di bambini in stato di abbandono. Quest’anno e anche il prossimo anno il ricavato sarà diviso tra VolontariA onlus e Scout Bertinoro. Nella settimana che si è conclusa il 6 luglio hanno giocato le categorie 2004/2006/2008, i vincitori sono I non so chi (2004), Summer Team (2006) e I Granata (2008). Nella seconda settimana del Torneo che si concluderà il 13 luglio giocheranno le categorie 2003/2005/2007.