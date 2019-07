Tra blackout e gol in Cesena-Forlì non mancano le emozioni

La più classica delle amichevoli estive, quella tra Cesena e Forlì si conclude con un rotondo 2 a 0 per la compagine bianconera. Nell'impianto di San Piero in Bagno non sono mancate di certo le emozioni sia sul campo che fuori, come ad esempio al minuto 22' quando tutto il paese è rimasto vittima di un black out che ha interrotto di colpo la partita ritardando di una buona mezz'ora il termine del match. Ritornando al rettangolo verde, il Cesena di mister Modesto coglie una buona vittoria in vista dell'esordio in Coppa Italia a Rimini, grazie alle reti di Franchini al minuto 19' e di Russini al minuto 38'. Forlì che invece può recriminare per l'errore sotto porta di Bonandi che poteva portare in vantaggio dopo pochi minuti la truppa di mister Paci.

Nel complesso buona la prova di entrambe le formazioni con i bianconeri più avanti di condizione fisica e i biancorossi visibilmente appesantiti dai carichi di lavoro degli ultimi giorni di ritiro. Per quanto riguarda il Forlì, i galletti avranno ora a disposizione due giorni di riposo con gli allenamenti che riprenderanno sabato nel complesso sportivo dello stadio "Morgagni ".