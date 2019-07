Tra sport, divertimento e altruismo il torneo "Piccoli calciatori" di Panighina di Bertinoro

Quello di luglio è stato il mese della Festa dello Sport, nella quale i ragazzi di 6 annate dai 2005 ai 2010 si sono incontrati e divertiti nel giocare a calcio assieme. Nelle giornate dal primo al 12 luglio si è svolto per il quarto anno, presso il campo della Polisportiva Panighina di Bertinoro, il torneo di calcio a cinque che ha visto la partecipazione di centinaia di bambini. L’iniziativa, nata dalla collaborazione di Roberto Ricci, Christian Zannoni e Giacomo Gardelli, ha sempre come scopo il puro e sano divertimento. Per questa edizione la squadra vincitrice dell’annata 2008 è stata il Divano Kiev, seguita dall’accompagnatore Cavaliere Angelo Scafidi.



Nelle giornate tra il 16 e il 30 luglio, invece, per il nono anno consecutivo, Il Club Cesena Torcida Bianconera, facente parte dell'Associazione “Insieme per il Cesena” (insieme ai club Kick-Off di Villa Chiaviche e al Club Sant’Egidio), ha organizzato presso il campo sportivo di San Cristoforo la propria festa come sempre all'insegna del divertimento e del rispetto, nella quale hanno partecipato oltre 400 bambini nati tra il 2005 e il 2010. I due scopi dell’associazione sono come ogni anno quello di far passare delle serate di sport ai bambini e alle loro famiglie e la beneficenza: quest’anno parte del ricavato è stato devoluto all’associazione “Diabete Romagna” per finanziare i campi scuola formativi per i bambini affetti da diabete e il sostegno psicologico per le loro famiglie. Anche quest’anno è stato attivo lo stand gastronomico, con la possibilità di degustare la cucina senza glutine.

Un plauso all’organizzazione composta solo da volontari che con dedizione ed impegno hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare alla presidente del Club Torcida Bianconera Katiuscia Donati, che con la collaborazione di Christian Zannoni, Roberto Ricci, Giacomo Gardelli (che come alla Panighina si sono occupati dello svolgimento dei tornei) e a tutto lo staff, hanno garantito 9 serate di festa; un grazie poi al Centro Sportivo Italiano di Forli (Csi) che fornendo gli arbitri per il torneo hanno consentito il regolare svolgimento delle partite. Per le premiazioni di alcune annate sono intervenuti il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e il presidente del Cesena F.C. Corrado Augusto Patrignani. La squadra che ha vinto la cosiddetta “Coppa Italia San Cristoforo” per l’anno 2008 è stata la squadra del Birrareal mentre la terza squadra classificata per il torneo dedicato ai 2007 è stata la squadra dello Squarta Praga, guidate entrambe dalla panchina sempre dal Cavaliere Angelo Scafidi.