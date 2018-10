Tra strappi e contro strappi: ma la Gaetano Scirea finalmente trova la vittoria

La Gaetano Scirea rompe il ghiaccio e si prende il primo successo stagionale. Nonostante la defezione di Rossi ed un capitan Enrico Solfrizzi a mezzo servizio, è stata piegata la resistenza di una indomita B.S.L. un buon viatico in vista del terzo impegno casalingo consecutivo con Anzola Basket di sabato prossimo. E' stata una partita strana, ricca di strappi e contro strappi, con i padroni di casa lanciati in avvio sul 14-7 del 5’30” di pura illusione cestistica. Il pauroso black out offensivo del secondo parziale, cui fanno da contraltare le disattenzioni difensive su Fabbri (due triple, poi scavigliato) e lo sgusciante argentino De Gregori hanno spinto gli ospiti addirittura a +13 alle soglie dell’intervallo.

Fra le mura dello spogliatoio le urla dello scontento coach Tumidei hanno il potere di scuotere dal torpore i bianconeri: alla ripresa in poco più di due giri di lancette subito 9-0 di parziale e contesa in perfetta parità. Questa volta negli ultimi 120” il Gaetano Scirea mantiene estrema lucidità e sul 64- 61 prima un canestro dell’ottimo Bracci (in doppia doppia) poi un preziosissimo gioco da tre punti di Bravi -15 nella ripresa- sanciscono la supremazia definitiva con i due tiri liberi della staffa griffati da Frigoli.

GAETANO SCIREA BERTINORO - B.S.L. S.LAZZARO 73-71 (17-20; 28-37; 52-51)

GAETANO SCIREA (20/38 da 2; 8/27 da 3; 9/18 ai liberi): Frigoli 14 (5/8,0/3,4/6, 7 rimb. e 6 ass.), En. Solfrizzi (0/2 da 3), Cristofani 6 (3/5), M.Ravaioli, S.Ravaioli 13 (2/4, 3/8, 0/1), Bravi 18 (1/3, 5/10,1/1), Ricci 8 (3/7, 0/3, 2/4, 7 rimb.) Bessan n.e., 15 Chiarini n.e., Flan n.e., 19 Bracci 11 (5/9, 1⁄4 ai lib., 11 rimb.), Em. Solfrizzi 3 (1/2, 0/1,1/2) All.: Tumidei

B.L.S. S.LAZZARO (17/43 da 2, 9/19 da 3, 10/15 ai liberi): Lolli 2 (0/2 da 2, 2/2), Riguzzi 16 (5/9, 2/5), Paratore, Degli Esposti Castori 5 (2/4, 1/2 ai lib.), Fabbri 9 (3/5 da 3), Governatori 2 (1/3), Pederzini 15 (4/11, 1⁄2, 4/6), Cempini 2 (1/5), Rosa (0/1 da 3), De Gregori 11 (4/7, 3/3 ai liberi), Bonaiuti 9 (0/2, 3/6, 0/2). All.: Bettazzi