Trasferta internazionale per i ragazzi Under 18 del Rugby Forlì

Trasferta internazionale per i ragazzi della GenCom RF79 Under 18 che a Swansea testeranno il loro potenziale con una delle squadre più rappresentative dell'area Ospreys (la franchigia gallese che comprende i migliori giocatori di Swansea, Bridgen e Neath) ovvero il Morriston RFC Per i ragazzi dei Coach Di Bello e Turci è un momento di confronto molto affascinante dato che, oltre al valore indubbio degli avversari, avranno modo di respirare rugby a 360° come solo nel Galles questo può accadere. "Quest'anno cade il quarantennale del nostro Club e per questo abbiamo pensato di celebrarlo nel migliore dei modi portando i ragazzi nella nazione dove tutti sono nati o sono stati concepiti su un campo da rugby" spiega Alessandro Turci vera mente della trasferta. "Abbiamo unito sport, cultura e tradizione in modo da dare ai ragazzi un'idea completa di come vivono il rugby i loro coetanei gallesi. Oltre alla partita col Morriston RFC, già conosciuti qualche anno fa con la femminile, abbiamo in programma un'escursione a Cardiff e la visione del match fra gli Ospreys ed il Munster, oltre che il 6 Nazione sullo schermo gigante della Club House del club che ci ospita" conclude Turci. Più concentrato sull'aspetto tecnico Coach Di Bello che commenta così la trasferta:"Andiamo a giocare una gara di enorme difficoltà con venti ragazzi che dovranno dare il meglio di se per reggere il campo coi coetanei gallesi. Abbiamo uno staff che oltre a noi coach include la preparatrice Pasini per arrivare nella migliore condizione possibile al Kick Off di sabato". La comitiva biancorossa ha ricevuto il saluto dell'assessore allo Sport del Comune di Forlì Sara Samorì per la foto commemorativa del tour prima della partenza. Un ringraziamento particolare va a Trial e Cofert srl che con il loro importante sostegno hanno consentito ai nostri ragazzi di vivere questa emozionante esperienza.