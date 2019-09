Trasferta lombarda senza punti per il Forlì: sconfitto dal Fanfulla

Nella terza uscita di campionato, il Forlì incappa nella prima sconfitta. Fatale la trasferta lombarda in quel di Lodi per i galletti che escono sconfitti per 2 a 1. Già il primo tempo il Forlì è con le ossa rotte. Per il Fanfulla a segno Brognoli al 26° su rigore e raddoppio di Laribi allo scadere della prima frazione di gioco. A nulla vale nel finale la rete della bandiera di Minella, che segna al 43° ma che non evita al Forlì la prima sconfitta stagionale.