Tre punti dalla lunga trasferta: Forlì corsaro a Campobasso

Il Forlì sbanca il "Nuovo Romagnoli" di Campobasso e si rilancia nelle zone nobili della classifica. Risultato finale di 3 a 0 per i galletti grazie alla doppietta di Ambrosini e alla rete di Cortesi. Partono bene gli uomini di Campedelli che già al minuto 9' ci provano con un diagonale dalla sinistra di Cortesi ma la palla termina a lato di poco. Due giri di lancetti e i galletti passano in vantaggio: al minuto 11' l'arbitro ravvede un fallo da parte di D'Orsi su Ambrosini che si presenta sul dischetto e trasforma l'1 a 0. Al minuto 18' altra azione pericolosa del Forlì dalla sinistra con Ambrosini che prova ad entrare in area ma la difesa rossoblu recupera il possesso della sfera e si salva. La partita è vivace e il Forlì respinge colpo su colpo alle azioni del Campobasso padrone di casa. Al minuto 37' doppia occasione Forlì questa volta con Graziani che colpisce per due volte ma prima Sposito e poi Da Dalt sulla linea di porta riescono a contrastare le conclusioni dell'attaccante.

SECONDO TEMPO

Pronti via e nella ripresa il Campobasso parte a testa bassa alla ricerca del pari; al minuto 47' su un contropiede, Improta colpisce il palo alla destra del portiere Mordenti. I galletti però non demordono e al minuto 54' raddoppiano: Cortesi dopo un doppio rimpallo nell'area di rigore rossoblu trova la rete del 2 a 0. Il match ormai è incanalato sui binari biancorossi e addirittura al minuto 71' Ambrosini si regala la gioia della doppietta personale siglando il definitivo 3 a 0 ben servito da Graziani. A nulla vale il rigore che si guadagna il Campobasso nei minuti finali, il tiro di Improta si ferma infatti sulla traversa. Al triplice fischio è il Forlì a festeggiare assaporando per la prima volta in stagione i tre punti per una vittoria esterna.