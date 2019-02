Tricolori Invernali di Lanci, Giovanni Benedetti chiude al settimo posto

Si sono svolti a Lucca i Tricolori Invernali di Lanci passerella dei migliori lanciatori d'Italia di disco, martello e giavellotto di tutte le categorie. Unico lancio assente il peso considerato gara indoor nel periodo invernale. Giovanni Benedetti 21 anni, della Libertas Atletica Forlì, già ottavo agli italiani indoor nel lancio del peso il mese scorso, ha tentato il tutto per tutto, ma è incorso in quattro nulli sui sei lanci disponibili. E' riuscito comunque negli unici due lanci misurati ad avvicinare il personale e con metri 40.22 si è classificato al settimo posto. Conclusa la parentesi invernale lo aspetta un periodo di due mesi per affinare e stabilizzare la tecnica e potenziare la velocità di uscita dell'attrezzo ed arrivare alla stagione estiva open con qualche metro in più nelle braccia.