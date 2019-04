Il campione di ciclismo Fabian Cancellara a Forlì: torna il "Trofeo Tendicollo Universal"

Sono tre sono gli appuntamenti ciclistici che vedranno protagonisti i ragazzi della "Forti e Liberi - Zanetti Cicli". Sabato inizia la stagione dei "Giovanissimi", che saranno impegnati a Villalta di Cesenatico per l’11esimo Trofeo Blubai. Domenica mattina, a partire dalle 10, la società biancorossa organizzerà una gimkana promozionale non competitiva, il "Trofeo Tendicollo Universal", al Gran Hotel Città di Forlì in via del Partigiano 12/bis. Potranno partecipare tutti i bambini tesserati e non.

L'evento si svolgerà nell'ambito della "Chasing Cancellara", la cronometro a coppie aperta ai cicloamatori, unico appuntamento in Italia. Il campione svizzero sarà impegnato per due giorni in città in varie iniziative e sfiderà gli amatori in una tappa a cronometro sullo stesso percorso che vide misurarsi Gimondi e Merckx. L'iniziativa, di Comune e Regione Emilia-Romagna, coniuga la passione per la bicicletta e quella per le eccellenze del territorio forlivese. Si tratta di una "cronocoppie" per cicloamatori su circuito per un totale di 25 chilometri. "Il progetto concepito per Forlì - ha spiegato lo stesso iridato e olimpionico del ciclismo - mi ha appassionato sin dalle prime battute. Non si tratterà esclusivamente di una semplice gara, ma di un evento che vuole sposare la tradizione e l'innovazione".

Domenica pomeriggio invece gli "Esordienti" della "Forti e Liberi" saranno in gara a Villamarina di Cesenatico per la seconda gara della stagione.