Udinese-Parma, buon arbitraggio del forlivese Piccinini. E la Gazzetta lo promuove

Buona la prima da titolare in Can A per Marco Piccinini. Il fischietto forlivese ha diretto senza particolari problemi Udinese-Parma, conclusasi col risultato di 3-1 per gli emiliani. Ed è arrivata anche la promozione da parte de "La Gazzetta dello Sport": "All'esordio da titolare in A, ma sembra un veterano. La partita lo aiuta, ma conferma la bontà della promozione". Sono quattro i cartellini gialli estratti.