Ufficiale il calendario di D, una bresciana per il Forlì che esordirà al "Morgagni"

Scorre come un conto alla rovescia l'esordio in campionato per il Forlì e per le altre squadre romagnole inserite nel girone D di serie D; la Lega Nazionale Dilettanti ha appena emesso infatti il calendario con tutte le gare in programma a partire dal 1 settembre 2019.

Il Forlì esordirà tra le mura dello stadio "Morgagni " alla prima giornata contro lo Sporting Franciacorta, formazione bresciana nata dall'unione tra Rezzato e Adrense, mentre le altre tre formazioni "nostrane" giocheranno tutte in trasferta: la Savignanese farà visita alla Correggese, la Sammaurese andrà a Mezzolara e l'Alfonsine esordirà sul campo del Progresso. Un inizio tutto sommato non traumatico per le nostre squadre che potranno cercare fin da subito, i primi punti della stagione.

Tornando al Forlì, gli uomini di Massimo Paci, in attesa di esordire in Coppa Italia domenica 18 contro il Cattolica, disputeranno martedì pomeriggio alle ore 17:00, un allenamento congiunto contro il Rimini allo stadio "Romeo Neri", formazione di serie C che ha già disputato la sua prima gara ufficiale, perdendo in Coppa contro il Cesena per 1 a 2. Per l'amichevole odierna, biancorossi di viale Roma tutti a disposizione di mister Paci che nonostante una rosa completamente nuova, deve iniziare a trovare l'amalgama giusta per far dimenticare al Forlì, il recente sofferto campionato scorso.