Ultimate frisbee, ancora oro per due forlivesi sul tetto d’Europa

Per la seconda edizione consecutiva, la nazionale italiana di Ultimate Frisbee categoria U20 maschile si riconferma campione europeo nell’edizione polacca della competizione, svoltasi dal 10 al 17 agosto a Wroclaw. Nella finale primo e secondo posto, l’Italia si impone sulla Francia per 15-10. Entrambe le squadre mostrano grande tenacia, la partita si rileva molto combattuta ma gestita in modo maniacale dai ragazzi italiani.

Parte integrante della spedizione polacca che ha portato l’oro europeo sono i due ragazzi cresciuti nella squadra forlivese “ASD 45 Giri Frisbee Forlì”: Simone Pasquarosa, autore della bellissima presa contro l’Inghilterra che ha proiettato l’Italia in finale, e Raffaele Rossi, da molti anni pilastro della nazionale italiana U20. Entrambi i ragazzi sono stati parte integrante del progetto e hanno giocato un torneo di altissimo livello, confermando una crescita esponenziale che fa ben sperare per il futuro della nazionale italiana.