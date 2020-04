Un aiuto per chi è in difficoltà: nasce il progetto solidale "Lo sport per Forlì"

Lo Sport Per Forlì è un progetto sociale e solidale che nasce dalla voglia di dare un aiuto concreto a chi in questo momento di emergenza si trova a vivere anche un momento di difficoltà economica. Le società sportive forlivesi si sono tutte strette attorno all'idea nata trasversalmente da alcuni esponenti del mondo sportivo mercuriale ed hanno dato vita a quella che è la "Spesa Sociale e Solidale".

"Lo Sport Per Forlì - dicono gli organizzatori - è un momento di aiuto che si divide in 4 fasi. Nella prima parte del percorso le società sportive sensibilizzeranno i propri atleti e le loro famiglie, i propri tesserati ed i tifosi sulle finalità dell'iniziativa ed inviteranno ad aggiungere al proprio carrello della spesa beni di prima necessità come pasta, scatolame, passata di pomodoro, sapone, spazzolini, dentifrici, insomma tutto ciò di non deperibile e che può durare nel tempo. La spesa solidale poi verrà raccolta nei vari centri che ogni società sportiva individuerà nei modi e nei tempi che verranno comunicati sulle nostre piattaforme social d'informazione, le pagine Facebook ed Instagram Lo Sport Per Forlì, e questa è la seconda fase dell'iniziativa. Poi tutto ciò che è stato raccolto sabato 2 maggio verrà donato alla Caritas di Forlì che da sempre è in prima linea per aiutare chi si trova in difficoltà economiche e questi sono i due momenti conclusivi di questo percorso".

"L'iniziativa, che gode anche del Patrocinio del Comune di Forlì, nasce dalla voglia di fare qualcosa di concreto in questo momento di assoluta difficoltà" ci spiega Marco Zuccherelli Direttore Sportivo del Rugby Forlì 1979 "ed è riuscita a mettere attorno al tavolo della solidarietà molte realtà sportive del territorio. La lista delle società che hanno aderito si ingrossa di giorno in giorno e, ad oggi, possiamo contare sulla collaborazione e sull'aiuto del Forlì Calcio, del Softball Forlì, del Basket Ca' Ossi, dei Titans American Football, del Sakura Judo Club, dello Stars Camp Basketball di Simone Pierich, del pilota Matteo Nannini e del Rugby Forlì 1979. Altre realtà entreranno nei prossimi giorni e l'obiettivo è quello di unirci tutti insieme per dare un aiuto concreto a chi, in questo momento di crisi globale, ha perso il lavoro e, con enorme difficoltà, cerca di vivere una vita normale. Quello della SPESA SOLIDALE è un gesto semplice che, come ci insegnano i valori dello sport, si traduce in aiuto e sostegno. Chi in questo momento può aiuta chi in questo momento non può, molto semplice".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per info: pagina Facebook e Instagram "Lo sport per Forlì"