Un'altra stagione con la Gaetano Scirea Bertinoro per Gabriele Rossi. Il playmaker classe 1999, 184 centimetri, ha chiuso la scorsa stagione con 7 punti di media, 3 falli subiti per gara in 19 minuti d’utilizzo. Coach Alessandro Tumidei è ben contento di confermare Rossi, che aggiunge un’altra marcia alla trazione anteriore bianconera, completando la regia assieme a “Lele” Montaguti. La formula del rinnovo è quella del prestito dai Tigers Cesena.