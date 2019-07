Un'auto attrezzata per seguire la sua passione: dal Marghe All Start un bel gesto di generosità

Un primo traguardo è stato raggiunto. La decima edizione del Torneo Marghe All Start, conclusasi mercoledì scorso, porta i primi frutti. Passione per la palla a spicchi e divertimento hanno unito la memoria di Matteo Margheritini al sostegno di varie cause. Tra queste quella di Andrea Fornito, cestista ed appassionato, che si è concretizzata con una raccolta fondi per l’acquisto di un'auto attrezzata per il trasporto disabili. In particolare è stata organizzata una lotteria" delle maglie dei campioni", promossa da Basketball Stars Camp, che metteva in palio tra l'altro canotte e pantaloncini autografati. Venerdì è avvenuta la donazione, in sinergia con i ragazzi del Basketball Stars Camp Forlì di 850 euro ai Wheelchair Basket Forlì.