Un bomber argentino per il Forlì: ufficiale Vìctor Andrès Gòmez Varas

Un bomber argentino per il Forlì. I biancorossi hanno ufficializzato l'arrivo dell’attaccante argentino Vìctor Andrès Gòmez Varas. Nato il 24 3 marzo del 1994 a Santa Fe, ha iniziato nelle giovanili del “La Salle” e a 14 anni è passato alla “Union Santa Fe” (Primera Division). Nel 2016 è stato girato in prestito e debutta nel “Defensores De Belgrano”. Nel 2018, dopo un anno in serie A in Venezuela, ha tentato l’avventura Italiana, iniziando la stagione a Morolo (Eccellenza laziale girone B) per poi passare a dicembre al Pomezia, squadra da cui proviene. Col club rossoblu è giunto secondo nel Girone B dell’eccellenza laziale e sconfitto, solo in finale playoff, dal Mestre. Nella scorsa stagione ha messo a segno circa una ventina di reti equamente distribuite tra le due squadre.