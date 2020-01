Un caffè con Pierpaolo Marini: la stella dell'Unieuro servirà i tifosi al banco

Nuovo appuntamento di "Barista per un giorno". Dopo capitan Giachetti ed Erik Rush, tutto è pronto per vedere un nuovo giocatore biancorosso all’opera, e questa volta sarà il turno di Pierpaolo Marini. "Pier" sarà protagonista dalle 12.30 alle 15 da "Ruggine Caffè e Cucina" (Via Enrico Fermi, 6/2) e sarà proprio lui in persona a preparare e servire il caffè. L’iniziativa viene fatta in collaborazione con Moka Rica. Il numero 13 arriva da una partita da 34 punti in 30 minuti: riuscirà a fare altrettanti caffè nello stesso tempo?