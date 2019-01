Un esodo verso Faenza, contro Imola l'Unieuro giocherà in "casa": biglietti polverizzati

Sale l'attesa per il derby Andrea Costa Imola-Unieuro Forlì in programma domenica al PalaCattani di Faenza. Il sentito derby si giocherà sul neutro di Faenza per contenere "l'esodo" di tifosi forlivesi che seguiranno in trasferta la squadra.

I circa 1100 tagliandi che la società imolese ha messo a disposizione dell'Unieuro stando andando letteralmente a ruba. Per chi non voglia perdersi l'importante match dell'Epifania, l'Unieuro fa sapere che i biglietti sono in vendita all'edicola Bartolucci del quartiere Ronco e alla "Caffetteria" di via Ravegnana, punto vendita dove sono ancora disponibili. L'entusiasmo è tanto e il sold out appare scontato: i tifosi forlivesi saranno abbondatemente oltre mille, con l'Unieuro che giocherà praticamente in casa.

Intanto dal campo arrivano brutte notizie, l'Infermeria in casa Unieuro è affollata. Durante l'allenamento di giovedì Davide Bonacini si è procurato una distorsione alla caviglia destra e resta in dubbio per il match di Faenza. Lo stesso vale per Pierpaolo Marini, alle prese con una fastidiosa influenza.