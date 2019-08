Un mese di luglio "bollente" per il team Impossible226 Triathlon Forlì: podi, piazzamenti e tanto divertimento

Gli atleti Impossible226 non hanno deluso le attese in questo mese di luglio ricco di appuntamenti, in cui non sono mancati podi, ottimi piazzamenti e tanto divertimento. Uomo di copertina il pesarese Simone Lunghi, che, a cavallo delle settimane centrali del mese, ha ottenuto due piazzamenti di rilievo, prima al triathlon olimpico di Brasimone dove ha ottenuto il sesto piazzamento assoluto ed il primo di categoria mentre la settimana successiva nella prestigiosa gara internazionale XTerra, a Scanno, ha tagliato il traguardo in 15esima posizione assoluta, secondo di categoria.

Con Lunghi a Scanno erano presenti anche la moglie Milena Patrignani, 28' assoluta e medaglia di bronzo nella categoria F35-39, Andrea Giordano finisher nella gara Full Distance e Salvatori Alice che si è cimentata nella prova Sprint. Lombardi Edoardo ha preso parte domenica 7 luglio al triathlon medio di Arona concludendo la triplice prova in 5 ore e 23 minuti, migliorando sensibilmente il suo personale. Sabato 21 Luglio Andrea Amatori e Alessandra Moressa hanno concluso egregiamente il secondo appuntamento della Deejay Tri Series che prevedeva una gara su distanza olimpica nel litorale di Senigallia. Nell'ultima domenica del mese una numerosa delegazione di Impossible226 si è presentata al via del triathlon Sprint di Faenza.

Il team nero/verde capitanato dal presidente Gianluca Sbarzagli ha visto protagonisti Marco Montefiori, Andrea Guidi, Massimo Pifani, Mattia Occhiuto, Edoardo Lombardi, l'ex ciclista professionista Alessandro Malaguti e Milena Cortini che ha ottenuto il primato nella categoria M3 e il 18' piazzamento assoluto. Menzione finale per Carlo Parini e Manuela Cresti che hanno preso parte sulle Dolomiti a due appuntamenti prestigiosi quali la Dolomiti Skyrace gara di Trail Running con oltre 1900m di dislivello, corsa da Parini e la Dolomiti SuperBike MTB gara ciclistica off road completata con successo dalla Cresti.