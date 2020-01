Un nuovo importante riconoscimento per il Volley Sammartinese

La Volley Sammartinese ha ricevuto nella sede Coni di Bologna il riconoscimento della Certificazione di Qualità per l'attività giovanile 2020-2021. Questo premio, conferito dalle massime autorità del mondo del Volley, partendo dal presidente del Comitato Regionale Fipav Silvano Brusori, seguito dal presidente Comitato regionale Coni Emilia Romaga Umberto Suprani, dal presidente Federazione Italiana Pallavolo Bruno Cattaneo, sino ad arrivare alla realtà più vicina a noi col presidente Comitato Romagna Uno Franco Manuzzi, rappresenta l'impegno quotidiano che la nostra Società mette in campo per far crescere le proprie atlete, con grande attenzione al settore giovanile", afferma la vicepresidente Roberta Fiandri

"Tutto questo - continua Fiandri - senza mai dimenticare l'aspetto sociale che ci lega al territorio ed alla nostra storia, con lo svolgimento annuale di memorial in ricordo di tre nostri atleti e sempre pronti a scendere in campo anche per scopi benefici, ultima, in ordine di tempo, la raccolta fondi a favore della professoressa Luisa Straqualursi. L'intento della Volley Sammartinese è quella di far crescere ed accompagnare le atlete del proprio vivaio verso mete importanti, forti della convinzione che lo Sport resti il modo migliore per crescere in un ambiente sano dove i sogni possono davvero diventare realtà, attraverso l'impegno e la perseveranza".