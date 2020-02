Un'occasione persa: davanti ad un super Pala Ricci i Baskers perdono il big match

In un Pala Picci stracolmo di tifosi è andato in scena lo scontro al vertice tra Baskèrs e Grifo, con una cornice di pubblico stupenda che dimostra come Forlimpopoli sia una piazza che merita ben altre categorie. L'avvio è subito di quelli che lasciano presagire una battaglia vera e propria; Piazza e Godoli rispondono colpo su colpo ai canestri del duo Russu-Riguzzi (Filippo).

La partita si gioca su un livello di intensità altissimo con le difese a farla da padrona, tanto che il primo quarto si chiude sul 16 a 13 per i Baskèrs. Nella seconda frazione, il solito Riguzzi continua a trovare la via del canestro e con il supporto di Lanzoni spinge Grifo sul +3. I padroni di casa, con Rossi, Rombaldoni e un recuperato Serrani, piazzano il contro break che manda i forlimpopolesi sul +5 alla pausa lunga (32-27).

Nell'intervallo coach Agnoletti si fa sentire e nella ripresa i Baskèrs provano a dare una spallata al match. La bomba di Servadei prima, e i canestri di Piazza e Rombaldoni poi, spingono i locali fino al +10 (39 a 29). Qui però qualcosa si inceppa, e Imola con i canestri pesanti di Paciello, Russu e dei fratelli Riguzzi riesce a portarsi addirittura in vantaggio sul 39-42. Vantaggio che dura poco: Cristofani con una bomba dalla lunga distanza pareggia; la coppia Rombaldoni-Serrani fissa il risultato sul 48 a 44 di fine terzo quarto.

Nell'ultima frazione la partita sale ulteriormente di colpi e di emozioni forti. Rossi è vittima di un contatto pugilistico purtroppo non visto e le proteste dello stesso Rossi e di Coach Agnoletti, vengono punite con 2 falli tecnici aumentando ulteriormente il nervosismo. Sul 58 pari, ancora Riguzzi punisce dall’arco, e a poco servono le incursioni di Rossi e Rombaldoni a canestro, Guglielmo insacca la bomba del +7 che chiude definitivamente il match.

Coach Agnoletti sfrutta il suo ultimo time-out, e i Baskèrs riescono a mantenere la differenza canestri positiva in ottica scontro diretto. Finisce 61 a 67 per Imola, che resta ancorata alla seconda posizione della classifica. Occasione persa per i Baskérs dunque che restano comunque primi in classifica ma che ora hanno solo 2 punti in più della stessa Grifo. Ora testa e cuore verso il prossimo match che si disputerà al Pala Marani di Budrio domenica 9 febbraio alle 18, ospiti de La289Budrio.

Baskérs Forlimpopoli: Gorini, Rossi 6, Rombaldoni (k) 16, Squarcia, Cristofani 4, Biffi, Piazza 11, Servadei 8, Serrani 8, Torelli n.e., Godoli 8, Stella n.e., All. Agnoletti, Ass. Ronci.

Grifo Imola: Riguzzi F. 27, Riguzzi N. 4, Mondini 2, Russu 8, Lanzoni (k) 4, Cai, Paciello 7, Saibi n.e., Guglielmo 8, Rossi n.e., Simoni 7, Castelli, All. Palumbi, Ass. Pasotti.