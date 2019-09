Un open day sul diamante: il Softball Forlì apre le porte a tutti i bambini

Martedì 24 settembre, al campo da softball al Polisportivo Otello Buscherini di Forlì, la società Softball Club Forlì organizza un open day rivolto ai bambini e bambine di tutte le età che intendono avvicinarsi al mondo del baseball e del softball. Tutti i ragazzi avranno la possibilità di avvicinarsi a questa disciplina attraverso gli insegnamenti degli allenatori e delle atlete della Serie A1, che saranno in campo con loro per tutta la durata della manifestazione. Allo stesso tempo, i dirigenti delle giovanili avranno modo di illustrare ai genitori come funziona l'attività ed eventualmente di sbrigare tutte le formalità legate all'iscrizione. L’evento è gratuito e aperto ai bambini e bambine di ogni età, e si terrà dalle 17 alle 19. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero +39 347 877 8846.