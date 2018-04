Un passo dopo l'altro: al Parco Urbano la terza edizione di "Cammina cammina"

E' stata una domenica dedicata alla camminata. Il Parco Urbano di Forlì ha ospitato la terza edizione di "Cammina Cammina. La salute si avvicina", un'iniziativa organizzata dall'Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica "Forlì Sport e Benessere" con Aics, Endas, Csi, Libertas, Uisp e Coni Forlì per sensibilizzare i cittadini a proposito dei benefici della camminata. Sono stati organizzati 4 gruppi di cammino, diversificati per livello di difficoltà: camminata veloce, camminata lenta, camminata per diversamente abili, camminata con cani (percorso esterno al campo). La camminata è stata guidata dagli operatori dell'Ascd "Forlì Sport e Benessere". Per questa edizione, anche nell'ambito di Forlì Città Europea dello Sport 2018, si è pensato di abbinare un concorso rivolto alle classi 1^ e 2^ delle scuole primarie di primo grado di Forlì che premierà le tre classi più numerose.