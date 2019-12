Un sorriso per i bambini: al Palafiera una pioggia di peluche col Teddy Bear Toss

Anche quest’anno la Pallacanestro 2.015 organizza il "Teddy Bear Toss", in programma domenica in occasione della sfida casalinga contro Orzinuovi. L’iniziativa è stata lanciata alcuni anni fa da "La Giornata Tipo": "Teddy Bear" è la voglia di aiutare un bambino in difficoltà e regalargli un sorriso. Per fare tutto ciò basta davvero poco. Domenica al palazzetto i tifosi sono invitati a portare un peluche e al primo canestro segnato (che non deve essere un tiro libero) sarà lanciato in campo.

Tutti i peluche che verranno raccolti verranno donati all’Associazione Papa Giovanni XXIII, che provvederà a distribuirli nella “case-famiglia” che accolgono bambini e minori. Il peluche deve essere completamente morbido e senza parti dure o in plastica, che possono colpire le persone. Chi sarò negli anelli superiori non dovrà preoccuparsi: se il peluche non arriverà nel parquet ci pensaranno i tifosi che si trovano nell'area parterre. Gli addetti sul campo si occuperanno poi di raccogliere i peluche, quindi si ricomincerà a giocare.