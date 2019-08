Un velista forlivese vince l'Italia Cup Laser, Mezzacapo: "Sia da esempio per i giovani di Forlì"

"Ho avuto il piacere di conoscere in Municipio il giovane sportivo Matteo Guardigli, velista forlivese e vincitore dell’Italia Cup Laser". Così Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì e assessore con delega anche allo sport, è intervenuto per complimentarsi "per i risultati, per la passione e per la tenacia, rivolgendo un augurio per il futuro, a cominciare dalla stagione sportiva alle porte e dal percorso scolastico che lo vede uscente dal Liceo Scientifico di Forlì e intraprendere gli studi universitari ad ingegneria aerospaziale. Matteo deve essere da esempio per i giovani forlivesi"