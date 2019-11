Un weekend a tutto basket per l'Under 14 della OneTeam: "Una scuola sportiva"

In un weekend nel quale non si è giocato il campionato, l’Under 14 è stata protagonista al “Pumpkin International Tournament”, il torneo internazionale che si è giocato ad Arona e Borgomanero da giovedì a domenica e che ha coinvolto 32 squadre, 16 di Under 14 e 16 di Under 13. La competizione, quest’anno alla prima edizione, ha coinvolto tante squadre di spessore elevato, e si pone di diventare, negli anni, sempre più importante per queste fasce di età.

Sono stati quattro giorni intensi per i ragazzi allenati da coach Nanni che, oltre a fare un importante percorso sul campo, hanno passato momenti di condivisione, aspetti essenziali per compattare ulteriormente il gruppo.

A guidare la spedizione, il responsabile tecnico Lorenzo Gandolfi, che ha commentato così l’esperienza: "Ci eravamo dati due obiettivi, uno tecnico legato al campo ed uno educativo: facendo un bilancio finale possiamo dire di essere molto contenti per quello che abbiamo visto in questi quattro giorni". Gandolfi è soddisfatto di quello che si è visto in campo: "Abbiamo superato agilmente il girone di qualificazione per meriti nostri, e siamo stati molto bravi anche ai quarti ed in semifinale quando si sono giocate partite vere. In finale abbiamo affrontato una delle squadre più forti dell’età, quel Bassano che quasi sicuramente vincerà lo scudetto. Eravamo a +8 a 1’40’’ dalla fine, poi però si è vista la mancanza di giocare partite di quella intensità. Al supplementare non siamo riusciti a vincere, ma non ci siamo disuniti e non abbiamo mai mollato".

L’altro aspetto di cui parlava Gandolfi, è quello educativo: “Abbiamo fatto vivere ai ragazzi un torneo “da grandi”, con giornate impegnative: ci si alzava, si andava a giocare, si pranzava, si viaggiava da un palazzetto all’altro e non solo. Nel tempo libero i ragazzi dovevano organizzarsi per studiare e fare i compiti, e alla sera facevamo riunioni tecniche ed incontri formativi, tra cui quelli con il preparatore Crocini che ho voluto fortemente con noi. Ho visto una crescita constante con il passare dei giorni, e devo dire che arrivati a domenica ho notato una vera e propria maturazione rispetto al giorno di partenza". Tra campo, studio ed incontri, questi quattro giorni sono stati una vera e propria “scuola sportiva” per i ragazzi.

I tabellini



GIRONE DI QUALIFICAZIONE

OneTeam Basket Forlì – Olimpia Basket Alma Taggia 55 – 43

OneTeam Basket Forlì – Pallacanestro Biella 63 - 21

Oneteam Basket Forlì: Pinza 26, Gardini 7, Giosa 3, Lombini 6, Rosi 9, Poni 4, Selvi 2, Mazzoni 2, Balistrieri 2, Moustapha 2 , Berlati, Bergantini. All Nanni.

OneTeam - Virtus Verbania 63-21

OneTeam Basket Forlì: Rosi 13, Lombini 6, Balistrieri 6, Guardigli 7, Berlati 7 , Gardini 3, Mazzoni 2, Marini 4, Moustapha , Bassi , Poni 4 , Giosa 10. All. Nanni.

QUARTI DI FINALE

OneTeam Basket Forlì - Fulgor Omegna 51- 34

OneTeam Basket Forlì: Lombini 8, Pinza 14 , Guardigli 7 , Gardini 4, Giosa 8, Rosi 5, Bergantini 3, Marini 2, Moustapha, Bassi, Berlati , Poni. All: Nanni.

SEMIFINALE

OneTeam Basket Forlì - Kiko Caserta 49-35

OneTeam Basket Forlì: Pinza 24, Giosa 8, Selvi 4, Lombini 4, Guardigli 4, Bassi 2, Balistrieri 3, Poni, Bergantini, Mazzoni, Gardini, Rosi. All. Nanni

FINALE

OneTeam Basket Forlì - Oxygen Bassano 55-57 dts

OneTeam Basket Forlì: Pinza 8, Giosa 15, Lombini 6 , Selvi 12 , Rosi 6, Balistrieri 4, Guardigli 4 , Gardini, Moustapha, Poni, Mazzoni , Bergantini.