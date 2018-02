Un weekend di successi per a Asd ForliRoller al campionato regionale Gruppi Spettacolo

Due giorni di grandi successi per la Asd ForliRoller sezione Artistico al Campionato Regionale Gruppi Spettacolo Fisr, che si è svolto sabato questo weekend al Play Hall Palasport di Riccione. Sabato sono scesi in pista il quartetto divisone nazionale e la categoria quartetti. Il primo composto da Alice Balzani, Ania Balzani, Bianca Cogliandro e Desiree Bellino, allenato da Anna Remondini ha ottenuto il secondo posto a pochissimi punti di distanza dal primo, con “Goodbye England’s rose”, guadagnandosi l’acceso ai campionati italiani di Conegliano Veneto. Nella categoria quartetti è salito sul terzo gradino del podio il quartetto composto da Clara Lazzari,Martina Buccioli, Monica Orlati e Valentina Volpi con “Ali nel silenzio”, allenato da Monica Pironi.

Domenica e’ stato il turno dei gruppi "Jeunesse" e "Piccoli Gruppi" divisione nazionale,entrambi allenati da Chiari Legnani e Anna Remondini. Il Piccolo gruppo divisione nazionale composto da Aurora Coveri, Alice Balzani, Bianca Cogliandro, Michela Donati, Ania Balzani, Desiree Bellino, Mila Tassani, Ilaria Rinaldi, Elisa Mariani, Alice Zocca e Laura Bergamini ha presentato "The Bollywood show", conquistando il quarto posto in classifica. E' stato poi il turno del gruppo Jeunesse composto da Cecilia Rabitti, Laura Bergamaschi, Irene Amaducci, Eva Schiumarini, Gaia Triani, Giulia Cupka, Giada Teodorani, Giulia Fabbri, Giada Amoroso, Sara Brasini e Sofia Bezzi che si è classificato al terzo posto con la performance "Cosa bolle in vasca?".