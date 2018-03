"Una Colomba per la Vita": i Tigers sposano l'iniziativa dell'Admo

"Una Colomba per la Vita" è la campagna ideata dalla Associazione Donatori Midollo Osseo per il periodo pasquale, volta alla sensibilizzazione verso la donazione del midollo osseo. I Tigers, i cui giocatori nell’estate scorsa si sono iscritti come potenziali donatori, sostengono l’iniziativa e, in occasione del match interno contro Vicenza, domenica 18 marzo, ospiteranno al Villa Romiti uno stand Admo dove sarà possibile acquistare, con un’offerta libera, una colomba pasquale. Il prezioso contributo andrà a sostegno dell’Associazione Donatori Midollo Osseo Emilia Romagna, che ad oggi conta il maggior numero di iscritti grazie ai suoi 5260 donatori solo nel 2017. Risultato che è stato possibile raggiungere grazie al supporto dei cittadini e al biologo, indispensabile per l’analisi dei dati genetici dei nuovi donatori. Con una donazione minima per un prodotto, si potrà supportare la sua borsa di studio.