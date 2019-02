Una full immersion di rugby in Galles per gli Under 18: "Esperienza positiva"

Netta superiorità sia sul piano del gioco che su quello fisico dei gallesi che fanno loro la contesa in quel di Swansea. I biancorossi hanno provato in tutti i modi ad arginare le folate offensive dei padroni di casa, ma per Toledo e compagni non c'è stato nulla da fare ed il Morriston RFC ha segnato 9 mete contro l'unica biancorossa marcata da D'Agostino con bellissimo calcetto a seguire. La prima frazione si è conclusa col punteggio di 27 a 7, ovvero 4 mete ad 1, mentre nella ripresa sono ben 5 le marcature casalinghe.

"E' stata un'esperienza estremamente positiva a 360° per i nostri ragazzi - dice coach Di Bello - in quanto hanno potuto vivere una tre giorni di full immersion nel rugby, impreziosita dalla visita all'Arms Park con relativo allenamento dei Cheetas sudafricani e dalla visione della partita Ospreys-Munster al Liberty Stadium. L'incontro col Morriston RFC è stato molto probante per i nostri giovani, ma sono usciti dal campo consapevoli di aver dato tutto e, soprattutto, che bisogna lavorare ancora di più per arrivare a certi standard".

Sulla stessa lunghezza d'onda l'assistent coach Turci: "Siamo estremamente soddisfatti di ciò che hanno fatto i ragazzi e dell'esperienza che hanno vissuto. Il gruppo è stato coeso ed è stato un eccezionale Team Building per loro. E' stata un'esperienza estremamente positiva e dobbiamo ringraziare chi ci ha creduto e sostenuto ed in particolare GenCom, Trial e Cofert srl". Ora per i forlivesi si torna al campionato e la testa è già al match di domenica prossima con Ravenna.

UNDER 16 - Con la netta vittoria in campionato ai danni del Ravenna RFC i biancorossi di coach Paolo Temeroli balzano in seconda posizione a sole due giornate dal termine, e danno una prova di enorme maturità tecnica e tattica ai cugini ravennati che non riescono a tener a bada gli scatenati forlivesi. Con cinque mete, tre nella prima frazione e due nella seconda, l'Arlam Rf79 Under 16 fa suo un incontro dominato in lungo ed in largo, lasciando agli ospiti solo le briciole ed a giochi già decisi.

La linea arretrata forlivese fa letteralmente la differenza e riesce a capitalizzare l'ottimo lavoro di assorbimento difensivo fatto dagli avanti che con Minardi e Tahiri riescono sempre a battere la linea del vantaggio. Mazzoli e Gherardi segnano rispettivamente tre e due mete finalizzando una netta superiorità numerica gestita ottimamente dalla mediana Ghetti-Zuccherelli. Unico neo della domenica l'infortunio al ginocchio di Mandolesi che lo terrà fuori dal campo almeno per due settimane. Domenica i biancorossi riposano.