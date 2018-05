Una stagione da oltre 400 punti: i Tigers si assicurano Sacchettini per un'altra stagione

I Tigers ripartono da Michael Sacchettini. Il pivot ha rinnovato per un'altra stagione il contratto con le tigri. Preso la scorsa stagione da Legnano, in Serie A2, Sacchettini ha chiuso la regular season alla sua prima stagione in arancionero come miglior realizzatore, con 405 punti segnati complessivamente. Spesso arma importante sotto canestro per il gioco di Giampaolo Di Lorenzo, soprattutto nel “pick and roll” con Battisti, Sacchettini ha chiuso in crescendo la regular season, dove ha viaggiato a 13,5 punti di media in 24 minuti, tirando con il 61% da due ed il 67% ai liberi oltre a raccogliere 5,6 rimbalzi.

Statistiche ritoccate nel doppio confronto con la corazzata Firenze nei quarti di finale playoff dove il centro di 205 centimetri classe 1995, ha tirato con il 63% da due realizzando 15,5 punti di media con 6 rimbalzi a partita. Con il rinnovo di Sacchettini i Tigers mettono un primo tassello nel progetto tecnico concepito la scorsa estate dal direttore sportivo Gabriele Foschi e coach Di Lorenzo. Progetto tecnico che affonda le proprie radici sul già riconfermato coach, con un accordo che lo vede legato ai Tigers fino al 2021.