Una tuta da pilota in palio: Matteo Nannini avvia una raccolta fondi per l'ospedale Sacco di Milano

Matteo Nannini scende in pista contro il Coronavirus da casa. Il pilota forlivese, iscritto quest'anno nel campionato di F3, ha lanciato la sua campagna di raccolta fondi per sostenere l’ospedale Sacco di Milano in piena emergenza sanitaria. Il ricavato sarà devoluto alla "Fondazione Candido Cannavò per lo Sport" a supporto della struttura sanitaria meneghina. In palio la tuta indossata da lui in occasione del Campionato Fia di Formula 3 e la possibilità di fare una simpatica Skype Call per chiacchierare e passare del tempo con lui. Non resta quindi che accedere al portale di Wish Raiser (www.wishraiser.com/matteonannini) ed effettuare una donazione per partecipare all’estrazione. L'iniziativa dura sette giorni.

