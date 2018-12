Under18 Gold, la OneTeam-Pallacanestro 2.015 chiude il 2018 da imbattuta

Era la sfida fra la prima e la seconda in classifica nel campionato Under18 Gold. La prima, OneTeam-Pallacanestro 2.015, ancora imbattuta dopo dieci incontri contro la seconda, i New Flying Balls di Ozzano, con all'attivo una sola sconfitta. E la gara alla fine ha rispecchiato le posizioni della classifica con i forlivesi che hanno vinto 97-72 e chiudono così il girone d'andata imbattuti con 11 vittorie in 11 gare. Decisamente un gran bel cammino. La partita è stata in equilibrio solo nel primo quarto, poi i ragazzi di Barbara nel secondo periodo hanno spinto sul pedale dell'acceleratore ed hanno chiuso all'intervallo lungo sul +19. Poi hanno controllato fino alla fine.

ONETEAM-NEW FLYING BALLS OZZANO 97-72 (20-16, 46-27, 78-49)

ONETEAM - Zambianchi 20, Creta 4, Torelli 11, Adamo 2, D'Angelo, Gorini 2, Flan 20, Rinaldini, Syla 2, Squarcia 14, Fabiani 9, Gaspari 13. All.:Barbara