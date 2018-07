Unieuro 2.015, arriva la quarta colonna del quintetto titolare: Daniel Donzelli

Arriva la quarta colonna del quintetto titolare della Pallacanestro Forlì 2.015. Ed è l'ennesima colonna di colore Azzurro, come la Nazionale. E' ufficiale l'ingaggio in prestito dall'Happy Casa Brindisi di Daniel Donzelli, ala classe 1996 già protagonista nelle Nazionali giovanili Under 16, 18 e 20, rallentato nell'ultima stagione in A1 solo dagli infortuni. Nativo di Cremona, Donzelli (200 centimetri per 90 chili) è considerato fin dalla giovane età uno dei prospetti più talentuosi e futuribili del basket azzurro. Prova ne è l'invito (2012) all'esclusivo "Jordan Brand Classic Tournament" a Charlotte, un torneo di un’unica partita al quale vengono convocati i dodici migliori giocatori under 16 americani ed europei.

Con la Nazionale Under 16 (2011 e 2012) raggiunge la semifinale degli Europei in Lituania realizzando di media in 8 partite 13.9 punti, 8.9 rimbalzi e 2.5 palle recuperate. In Under Under 18 (2013 e 2014) disputa gli Europei in Lettonia da assoluto protagonista vincendo l’“Albert Schweitzer Tournament” (competizione mondiale nazionali Under 18): 7 partite con 14.9 punti, 6.3 rimbalzi, 1.7 assist e 1.3 palle recuperate. Nella estate 2016 con la Nazionale Under 20 partecipa al Torneo Internazionale di Roseto degli Abruzzi, in previsione dei mondiali under 20.

Prima di vestire la maglia di Brindisi in A1 Daniel ha militato in Legadue Silver e A2 Gold con l'Assigeco Casalpusterlengo, vincendo il Campionato Nazionale con l'Under 19. Sbarcato a Brindisi nel luglio del 2016, arriva a Forlì per imporsi in A2. Le premesse sono ottime: proprio oggi è stato convocato dal Ct Meo Sacchetti per il raduno in Ghirada, a TReviso, dell'Italia sperimentale. Insieme a lui c'è Pierpaolo Marini, altro nuovo acquisto della rinnovata e ambiziosa Pallacanestro Forlì 2.015. Donzelli sarà in città mercoledì per sottoporsi alle visite mediche. In serata sarà presente in piazza ai Mercoledì del cuore con il gazebo dell'Unieuro Forlì. Giovedì mattina presentazione alla stampa, orario e luogo da definire.