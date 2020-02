Unieuro 2.015, avventura in nazionale poco fortunata per Rush e Ndoja: entrambi ko

Avventura nelle rispettive nazionali poco fortunata per i giocatori della Pallacanestro Forlì 2.015 Klaudio Ndoja ed Erik Rush. Il "gladiatore" era rientrato già giovedì a Forlì dopo un fastidio accusato con la nazionale albanese. L'ecografia alla quale si è sottoposto ha evidenziato una contrattura al polpaccio, ed in questi giorni sta svolgendo un lavoro differenziato. Anche Rush è già rientrato nella città mercuriale, non timbrando il cartellino nel match contro la Croazia.

L’ecografia alla quale è stato sottoposto, ha evidenziato un problema muscolare al polpaccio, ed il giocatore ha già iniziato uno specifico programma di recupero, che prevede un lavoro differenziato per alcuni giorni. Entrambi i giocatori vengono valutati quotidianamente dallo staff della Pallacanestro 2.015. Ancora da chiarire i tempi di recupero in vista degli ultimi impegni di campionato prima della Coppa Italia e della fase ad orologio.