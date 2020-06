Unieuro 2.015, c'è la firma: Dell'Agnello continua il suo matrimonio con Forlì

C'è la firma: coach Sandro Dell’Agnello siederà sulla panchina della Pallacanestro Forlì 2.015 anche nella stagione 2020-2021. Nella stagione appena conclusa, il coach ha guidato la squadra che ha mantenuto costantemente le prime posizioni della classifica durante la regular season con un bilancio di 17 vittorie in 24 partite, 8 successi nelle 9 gare disputate nel 2020 e 13 vittorie nelle ultime 16 partite di campionato. Oltre a questo, c’è stata la qualificazione alle "Final Eight" di Coppa Italia LNP, un traguardo storico e ottenuto per la prima volta nella storia della Società.

Nelle ultime settimane, coach Dell’Agnello ha poi vinto il contest social "Leggende – Allenatori" promosso dalla Lega Nazionale Pallacanestro, risultando l'allenatore più apprezzato della storia del basket forlivese sulla base dei voti di tifosi e appassionati. Per annunciare il prolungamento del rapporto, ci sarà una diretta Facebook venerdì alle 11.30 sulla pagina ufficiale della società (Pallacanestro Forlì 2015). Nel corso della diretta, oltre a coach Dell’Agnello, interverranno il presidente della Pallacanestro 2.015 Forlì, Giancarlo Nicosanti, e il general manager Renato Pasquali.