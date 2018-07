Unieuro 2.015, conferme nello staff tecnico e medico. Lascia Daniele Borra

La Pallacanestro Forlì 2.015 conferma gran parte dello staff 2017-18 per la prossima nella prossima stagione sportiva. Dopo il prolungamento del contratto di coach Giorgio Valli seguono infatti quelli di Alberto Serra e Francesco Nanni, apprezzatissimi assistenti dell'allenatore emiliano. Sul fronte medico il responsabile dell'Area sarà ancora il primario del reparto di Chirurgia del Morgagni-Pierantoni Giorgio Ercolani, affiancato dal dottor Marcello Lughi sul fronte Ortopedico e da Luca Borra Preparatore Fisico, con quest'ultimo che sarà assistito da Fabio Crocini. Lascia per motivi di lavoro Daniele Borra, che Pallacanestro Forlì 2.015 ringrazia "per l'eccellente lavoro svolto nella scorsa stagione. La passione e la professionalità di Daniele hanno, nella scorsa stagione, fatto la differenza: la società gli augura le migliori fortune professionali. Il nome del nuovo Fisioterapista sarà reso noto nelle prossime settimane".