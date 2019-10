Unieuro 2.015, il big match contro Verona sarà all'ora di pranzo e sarà in diretta tv

La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato il calendario della programmazione televisiva di novembre della Serie A2 Old Wild West, e tra le sfide in programma rientra anche una gara della Pallacanestro 2.015. In particolare, il match che si giocherà all’Unieuro Arena contro la Tezenis Verona il 24 novembre, valido per la decima giornata di campionato, verrà giocato alle ore 12.00 e andrà in diretta su SportItalia.