Unieuro 2.015, il punto sul mercato in uscita: salutano Forlì Castelli, Naimy e Thiam

Riccardo Castelli e Yuval Naimy svestono ufficialmente la maglia dell'Unieuro Forlì 2.015. La società biancorossa "ringrazia i due atleti per la passione e la professionalità dimostrate durante la loro permanenza a Forlì". Considerati i miglioramenti degli ultimi mesi e la necessità di giocare con continuità per alzare ulteriormente il proprio livello, Pallacanestro Forlì 2.015 permette inoltre a Iba Koite Thiam di giocare la prossima stagione in serie B a Fabriano. Le parti si riservano di valutare l'opportunità di rinnovare la collaborazione alla fine della stagione 2018-19.