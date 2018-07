Unieuro 2.015, il raduno dopo Ferragosto: pre-campionato con tante amichevoli

Prende forma l’estate della Pallacanestro Forlì 2.015. La squadra allenata da Giorgio Valli, che si ritroverà in città dopo Ferragosto, ha già in calendario tre tornei oltre ad un’amichevole. Il programma è in divenire, nelle prossime settimane sarà aggiornato con gli orari delle partite e arricchito da altre date. Martedì prossimo alle 12 sarà emanato da Lega Nazionale Pallacanestro il calendario della serie A2 2018-19. Prima giornata domenica 7 ottobre.

Il calendario delle amichevoli

Il primo appuntamento è nel weekend del 31 agosto e primo settembre con un torneo a Lignano Sabbiadoro con Venezia, Trieste e Udine. Il sette e otto settembre ci sarà il quinto Memorial Sante Seganti e primo Trofeo Athos Tampieri a Lugo con Imola, Ravenna e Lugo. Il 22 settembre amichevole a Montegranaro, mentre dal 28 al 30 settembre torneo a San Lazzaro con Centro, Treviglio e Pesaro