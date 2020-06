Unieuro 2.015, le grandi manovre: vicini Riccardo Bolpin e Yancarlos Rodriguez

Le grandi manovre. In attesa di tornare a parlare finalmente di basket giocato, gli appassionati della palla a spicchi si possono consolare al momento con il basket-mercato. La Pallacanestro Forlì, con il general manager Renato Pasquali, è al lavoro per assicurare a coach Sandro Dell'Agnello un roster competitivo. A quanto pare è stata finalizzata la trattativa con la guardia Riccardo Bolpin, ex Latina e liberato da Venezia che lo aveva sotto contratto fino al 2021. Nella passata stagione la guardia-ala, 197 centimetri per 90 chili, ha chiuso con una media di 9 punti, con il 44% da tre (31 realizzati su 70), il 47% da due (46 su 97) e l'89% dalla lunetta (39 su 44).

Il club romagnolo aspetta di chiudere con il playmaker italo-domenicano Yancarlos Rodriguez, ex Roseto, e di confermare l'ala di passaporto svedese Erik Rush. Rodriguez. A Roseto il classe 1994 ha realizzato numeri importanti: 19 punti con il 38% dalla distanza, il 33% dal pitturato e il 79% dai liberi. Si attende l'annuncio delle conferme di Jacopo Giachetti, Erik Rush, Luca Campori e Andrea Bruttini, oltre a quello del primo tassello della nuova Unieuro 2.015, Nicola Natali.