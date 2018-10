Un'occasione per seguire la squadra del cuore davanti ad un drink o un boccale di birra in compagnia. Il Time di viale Italia trasmetterà le trasferte del campionato di Serie A2 dell'Unieuro Forlì. Il primo appuntamento è per domenica prossima alle 18, con la squadra di coach Giorgio Valli impegnata a Cagliari.