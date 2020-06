Unieuro 2.015, nuovo appuntamento col "MondayNight": il coach a tu per tu con i figli

Lunedì alle ore 21.00 torna il “MondayNight” della Pallacanestro Forlì 2.015 sulla pagina Facebook della squadra biancorossa. Oltre a coach Sandro Dell’Agnello interverranno come ospiti i suoi figli, Tommaso e Giacomo. Con loro sarà approfondito il tema del legame tra genitori e figli nel mondo del basket (ccome si relazionano tra loro; come vive il coach la dimensione del genitore con “figli-giocatori”. Di questo e tanto altro si discuterà nel corso della diretta condotta dall'addetto stampa della Pieffe 2.015, Giacomo Bianchi. Come sempre, si risponderanno a tutte le domande che i tifosi invieranno durante la diretta, e anche a tutte le curiosità che si possono già mandare all’indirizzo "comunicazione@pallacanestroforli2015.it".

