Unieuro 2.015, nuovo team manager: è Andrea Bertini

E' Andrea Bertini il nuovo Team Manager della Pallacanestro Forlì 2.015. Rocchigiano, 52 anni, Bertini ha un background da pivot nelle Minors, in particolare Scirea e Castrocaro, ed è stato campione italiano Arci (a Montecatini, incroci del destino). Più di recente Bertini ha figurato nel ruolo di accompagnatore all'interno delle giovanili Cà Ossi e Aics. La società "ringrazia di cuore Ferruccio Tassinari per il lavoro svolto in questi anni. Ferruccio resterà all'interno del gruppo ma con mansioni ridotte, causa sopraggiunti impegni lavorativi"