Unieuro 2.015, partite nella piattaforma tv: prezzo speciale per gli abbonati

La Pallacanestro 2.015, in collaborazione con la Lega Nazionale Pallacanestro, riserva una promozione ai suoi abbonati. Per chi infatti ha sottoscritto la tessera per le gare interne della stagione 2019/2020 (o per chi la sottoscriverà nei prossimi giorni), c’è la possibilità di chiedere l’abbonamento stagionale anche alla piattaforma LNP Pass al prezzo speciale di 30 euro anziché 67,90 euro. Il servizio permetterà di vedere tutte le partite live e “on demand” del campionato di Serie A2, oltre alla Supercoppa, la Coppa Italia, i playoff e i playout.

Le partite possono essere seguite su qualunque dispositivo (pc, tablet, mobile) e su qualunque piattaforma (Apple Store, Google market per Android, Roku, IOS Apple TV e Amazon Fire TV). La possibilità di abbonarsi al prezzo vantaggioso è rivolta anche a chi in passato ha usufruito della stessa promozione, e che riceverà i nuovi codici per questa stagione.

Chi fosse interessato, è pregato di recarsi nella sede di via Corridoni 10 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19) con l’abbonamento valido per la stagione 2019/2020. A quel punto, dopo qualche giorno, verranno comunicati i codici per accedere al servizio. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il numero 0543/1753333, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@pallacanestroforli2015.it.