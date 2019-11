Unieuro 2.015 premiata per la vittoria nel campionato regionale Under 18 Elite

Come da tradizione, la Fip Emilia Romagna, in una cerimonia che si è tenuta a Bologna, ha premiato tutte le squadre che si sono contraddistinte in regione per la vittoria di un trofeo o di un campionato. Tra queste, anche la Pallacanestro 2.015. Il premio è stato assegnato per la vittoria del Campionato Regionale Under 18 Elite ottenuta lo scorso anno, ed è stato ritirato da Ferruccio Tassinari, dirigente responsabile del settore giovanile, sotto gli occhi del presidente della Fip Gianni Petrucci, del presidente regionale Stefano Tedeschi e anche del presidente della LNP Pietro Basciano.

"Siamo molto contenti del riconoscimento ricevuto per il campionato che abbiamo vinto nella scorsa stagione - ha detto Tassinari -. Essere premiati dalla Fip Regionale ci riempie di orgoglio e ci fa sognare in grande per il futuro dei nostri ragazzi. Stiamo lavorando intensamente per loro e per creare i giocatori del domani, nella speranza che qualcuno dei nostri giovani possa ricevere altri riconoscimenti nei prossimi anni".