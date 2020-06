Unieuro 2.015, si scalda il basket-mercato: vicino il ritorno di Nicola Natali

Si alza il termometro del basket-mercato. Ad accendere la miccia l'addio di Pierpaolo Marini, che la scorsa settimana ha salutato Forlì destinazione Napoli. La dirigenza è al lavoro sotto-traccia per costruire la nuova rosa da mettere a disposizione di coach Sandro Dell'Agnello, del quale si attende solo la conferma ufficiale. Il primo possibile innesto è quello dell’ala Nicola Natali, ex Varese e già alla vecchia Fulgor

Libertas tra il 2011 e il 2013.

Su Natali aveva messo gli occhi anche Ravenna, ma alla fine a spuntarla sarà la sponda biancorossa. Per Natali, che ha preferito tornare nella città mercuriale, è pronto un biennale. Da quanto riporta "Spicchi d'Arancia", sono a buon punto le trattative per il rinnovo dei veterani Jacopo Giachetti e Davide Bruttini (SportLab Network). Nel mirino del club potrebbero entrare il playmaker Yancarlos Rodriguez (Octagon Italia), ex Roseto, e Lorenzo Ambrosin (SportLab Network), ex Agrigento.

E' in procinto di lasciare Forlì anche Tommaso Oxilia. Il classe 1998 sarebbe vicino a firmare con Ravenna. Un altro nome che scalda l'agenda della Pallacanestro Forlì 2.015 è quello dell'ex Latina Riccardo Bolpin, classe 1997. Sempre in tema di ex Forlì avrebbe messo gli occhi anche su Stefano Masciadri.