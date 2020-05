Unieuro 2.015, torna il "MondayNight: in diretta con Sandro Dell’Agnello"

Lunedì alle 21 torna "MondayNight: in diretta con Sandro Dell’Agnello", il live sulla pagina Facebook della "Pallacanestro Forlì 2.015". Con il coach si approfondirà il rapporto giocatore-allenatore, due figure ricoperte da protagonista nel corso della sua carriera. Partendo dalla sua esperienza, saranno analizzate differenze e similitudini nel vivere uno spogliatoio in due ruoli diversi, oltre che la gestione di un gruppo e tanto altro ancora. Come sempre voce anche ai tifosi: in diretta il coach risponderà a tutte le domande che arriveranno durante la diretta, e anche a tutte le curiosità che si possono già mandare all’indirizzo comunicazione@pallacanestroforli2015.it.

