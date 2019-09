Unieuro a Ravenna senza Ndoja. Il coach: "Dobbiamo trovare la giusta intesa"

Da domenica si fa sul serio. La Pallacanestro 2.015 andrà a Ravenna con la voglia di partire subito bene nel derby di Supercoppa. Sarà assente Ndoja a causa di un problema al collo che lo ha costretto ad allenarsi poco questa settimana. "Cercheremo ovviamente di fare una buona partita e possibilmente vincerla - afferma coach Sandro Dell'Agnello -. Vogliamo fare bella figura anche per i tanti nostri tifosi che ci saranno. Molto dipenderà anche da come staremo domani perché siamo un po’ appesantiti per il lavoro intenso che stiamo portando avanti. Ci siamo allenati duramente, preferiamo fare così perché ci siamo dati un programma di lavoro ben preciso per il campionato e vogliamo rispettarlo".

Dopo due amichevoli e due settimane di lavoro, il gruppo sta cominciando a conoscersi, e il coach ha le idee molto chiare: “Abbiamo giocatori molto validi, e la nostra idea è quella di sviluppare un’entità di squadra senza nessuno che accentri il gioco. Siamo convinti che questo aspetto alla lunga farà la differenza, ma dobbiamo lavorarci a fondo”. Settimane nelle quali lo staff ha già spiegato diversi concetti alla squadra: "Abbiamo dato un’infarinata generale sia in attacco, sia in difesa. Dovremo crescere tanto e trovare la giusta intesa, che può crescere solo lavorando insieme”.